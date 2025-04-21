Песков: Москва проинформирует мировое сообщество о нарушениях Киевом перемирия

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская сторона намерена направить заинтересованным странам и организациям информацию о нарушениях пасхального перемирия Вооруженными силами Украины, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге: «Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром. Все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых всем было упомянуто в заявлении».

Песков подтвердил, что речь идет о предоставлении информации всем, в том числе США, если такие запросы поступят. Он добавил, что Москва располагает необходимыми данными, собранными российскими военными, и готова их передать.

На дополнительный вопрос журналистов Песков отметил, что не может добавить ничего к позиции Министерства обороны России, подчеркнув: «Вы слышали заявление нашего министерства обороны, которое, собственно, наверное, и уполномочено давать какую-то оценку с военной точки зрения. Там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили пасхальное перемирие 4,9 тыс. раз, применяя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов, предложение о перемирии исходило от президента России Владимира Путина, а после окончания его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции.