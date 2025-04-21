Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Песков: Москва проинформирует мировое сообщество о нарушениях Киевом перемирия
Москва собирается передать сведения о действиях Вооруженных сил Украины, нарушивших пасхальное перемирие, всем заинтересованным сторонам, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российская сторона намерена направить заинтересованным странам и организациям информацию о нарушениях пасхального перемирия Вооруженными силами Украины, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге: «Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром. Все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых всем было упомянуто в заявлении».
Песков подтвердил, что речь идет о предоставлении информации всем, в том числе США, если такие запросы поступят. Он добавил, что Москва располагает необходимыми данными, собранными российскими военными, и готова их передать.
На дополнительный вопрос журналистов Песков отметил, что не может добавить ничего к позиции Министерства обороны России, подчеркнув: «Вы слышали заявление нашего министерства обороны, которое, собственно, наверное, и уполномочено давать какую-то оценку с военной точки зрения. Там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили пасхальное перемирие 4,9 тыс. раз, применяя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов, предложение о перемирии исходило от президента России Владимира Путина, а после окончания его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции.