Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны около Хмелевки в Сумской области. Потери ВСУ при этом составили до 20 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Купянска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.

В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Яблоновкой и Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери украинских вооруженных формирований составили до 45 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Красноармейска, Новопавловки и Алексеевки в ДНР.

ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и бронемашину «Казак».

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты у Богатыря в ДНР.

При этом потери противника составили более 25 военнослужащих и бронетранспортер.

Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Новоданиловки в Запорожской области и Понятовки в Херсонской области. Были уничтожены до десяти военнослужащих, станция РЭБ и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.

Средствами ПВО уничтожены 104 беспилотника.

С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 935 беспилотников, 604 ЗРК, 22 970 танков и других бронемашин, 1544 боевые машины РСЗО, 23 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 389 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне отметила, что украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия.

Ранее стало известно о вывозе ВСУ тел убитых украинских военных во время пасхального перемирия.