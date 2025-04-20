Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.2 комментария
Захарова: Украина не придерживалась пасхального перемирия
Украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлениях госдепа США про надежду на продление этого режима.
«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, это не случайность, а закономерное явление, поскольку ранее в ходе моратория на удары по энергообъектам киевский режим прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.
Президент Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что глава государства не сообщал о продлении действия этого режима.