Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.8 комментариев
СБ России сообщил об активизации диверсий с участием мигрантов
Иностранные спецслужбы активнее использовали мигрантов из Средней Азии
Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков отметил рост вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.
Иностранные спецслужбы и связанные с ними международные террористические организации все чаще используют мигрантов из стран Средней Азии для совершения диверсий и террористических атак в России, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».
По словам Кокова, «активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона».
Также Коков отметил, что результаты анализа свидетельствуют – значительная часть выходцев из региона придерживаются радикальных религиозных взглядов, приобретенных на родине под влиянием исламистских проповедников.
Чиновник подчеркнул, что подобные тенденции создают дополнительные угрозы для безопасности России и требуют усиления контроля за миграцией и профилактики экстремизма.
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