СБ России сообщил об активизации диверсий с участием мигрантов

Иностранные спецслужбы активнее использовали мигрантов из Средней Азии

Tекст: Денис Тельманов

Иностранные спецслужбы и связанные с ними международные террористические организации все чаще используют мигрантов из стран Средней Азии для совершения диверсий и террористических атак в России, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По словам Кокова, «активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона».

Также Коков отметил, что результаты анализа свидетельствуют – значительная часть выходцев из региона придерживаются радикальных религиозных взглядов, приобретенных на родине под влиянием исламистских проповедников.

Чиновник подчеркнул, что подобные тенденции создают дополнительные угрозы для безопасности России и требуют усиления контроля за миграцией и профилактики экстремизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области были задержаны семь выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

В Керчи и Севастополе ФСБ задержала трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые были подготовлены к диверсиям и шпионажу.

В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице полиция задержала мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима, при этом правоохранители считают, что его обманули сотрудники СБУ