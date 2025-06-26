  • Новость часаРоссия и Украина провели паритетный обмен пленными
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    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    8 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    25 комментариев
    26 июня 2025, 18:28 • Новости дня

    СБ России сообщил об активизации диверсий с участием мигрантов

    Иностранные спецслужбы активнее использовали мигрантов из Средней Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков отметил рост вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.

    Иностранные спецслужбы и связанные с ними международные террористические организации все чаще используют мигрантов из стран Средней Азии для совершения диверсий и террористических атак в России, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

    По словам Кокова, «активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона».

    Также Коков отметил, что результаты анализа свидетельствуют – значительная часть выходцев из региона придерживаются радикальных религиозных взглядов, приобретенных на родине под влиянием исламистских проповедников.

    Чиновник подчеркнул, что подобные тенденции создают дополнительные угрозы для безопасности России и требуют усиления контроля за миграцией и профилактики экстремизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области были задержаны семь выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

    В Керчи и Севастополе ФСБ задержала трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые были подготовлены к диверсиям и шпионажу.

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице полиция задержала мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима, при этом правоохранители считают, что его обманули сотрудники СБУ

    26 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ялта на западе ДНР произошел ножевой бой между российскими военными и иностранными наемниками, в результате противник был ликвидирован.

    Двое военнослужащих 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожили двух иностранных наемников в ходе рукопашного ножевого боя, передает ТАСС. О подробностях столкновения рассказал оператор с позывным Димон, отметив, что командир группы Пуля использовал трофейный американский тактический нож. По его словам, обе жертвы были ликвидированы на месте.

    Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что радиоперехваты указывали на присутствие англоговорящих наемников в районе Ялты.

    Военные также применили тактический обман: двое бойцов имитировали стрелковый бой с одной стороны села, позволяя основным силам обойти противника с другой стороны и зайти в тыл.

    Димон объяснил: «Мы стараемся их еще больше обмануть. И вот хитростью берем, обманным путем. Допустим, пустили пару людей с одной стороны. Они создают вид стрелкового боя. Основная масса якобы там. А сами заходим кочергой с другой стороны, прям такой полукруг делаем. И заходим к ним в тыл. И когда у них БК кончается на нашу двоечку, мы заходим уже с тыла, и все».

    Военнослужащие отметили, что украинские военные не успели понять происходящее, несмотря на поддержку с помощью дронов-разведчиков. При подходе к населенному пункту российским бойцам пришлось преодолеть примерно полтора километра по открытой местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    26 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Новосергеевку, а группировка «Восток» освободила Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции около Красноармейска, Димитрова, Маяка, Московского, Муравки и Удачного ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 545 военнослужащих, шесть бронемашин, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Червоной Зирки, Камышевахи, Воскресенка ДНР и Сладкого Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Новой Сечью, Соляниками, Храповщиной, Варачино, Юнаковкой и Садками Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уды, Ивашков и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм гаубицу FH-70. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и два склада материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Сеньково, Бологовки, Путниково, Соболевки, Купянска, Ольговки Харьковской области, Карповки и Зеленой Долины ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Серебрянки, Васюковки, Переездного, Звановки, Плещеевки, Часова Яра, Иванополья и Ильича ДНР.

    Противник потерял до 170 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М114. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны около Малых Щербаков, Каменского Запорожской области, Ингульца и Антоновка Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг стало известно о выводе ВСУ из Шевченко на западе ДНР.

    Накануне российские войска освободили Ялту в ДНР, а до этого они освободили Дылеевку в ДНР.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области

    В НАТО отметили продвижение России и создание буферной зоны в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепились в ряде районов Сумской области, параллельно формируя буферную зону на приграничных территориях для повышения безопасности, сообщил портал Defense One.

    Неназванный высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Россия продолжает устойчиво продвигаться в Сумской области. По его словам, Россия «продолжает создавать буферную зону», передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

    Ранее сообщалось, что российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

    Силы Киева усилили группировку в этом регионе, перебросив туда малообученных новобранцев и подразделения с Донецкого направления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки прикрыть Сумы обошлись ВСУ очень дорого.

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    25 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ

    Более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников ликвидировали под Сумами

    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.

    Более 30 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины уничтожены в Сумской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние сутки ВСУ дважды пытались контратаковать в направлении села Локня от села Юнаковка.

    В атаках принимали участие около 50 человек из 156-й отдельной механизированной бригады, известной как «британская». В результате противодействия российских десантников и ударов операторов БПЛА ВСУ потеряли более 30 человек, среди которых были британские наемники.

    Также российские войска уничтожили пункты связи ВСУ, скрытые в лесополосах с помощью FPV-дронов, после чего связь с несколькими украинскими подразделениями была полностью нарушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева усилили группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

    Российские войска за последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    26 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о буферной зоне на границе с Украиной, процитировав слова президента Владимира Путина.

    Медведев на заседании генсовета «Единой России» заявил: «Где ступает нога русского солдата – то наше», напомнив, что слова принадлежат главе российского государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сегодня зона на границе считается буферной, однако «завтра уже не буферная». По его словам, из такой позиции будет исходить работа партии «Единая Россия» по этим вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской.

    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области.

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    26 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

    Flightradar24: Спецборт отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

    Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Данные портала Flightradar24, который отслеживает маршруты самолетов по всему миру, говорят о том, что самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта Пулково в сторону США.

    Согласно Flightradar24, российский спецборт приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

    Портал предоставляет информацию о том, что самолет Ил-96-300 отправился в рейс в серу в 11.32 и прибыл в пункт назначения около 22.27.

    Иных данных о цели полета или составе пассажиров не известно.

    Специальный летный отряд «Россия» подчинен Управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц и руководителей спецслужб или Вооруженных сил страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден объявить аварийную тревогу в небе над Россией из-за технических неполадок.


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    26 июня 2025, 03:15 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

    «Частью 4 статьи 43 Конституции и частью 2 статьи 63 Семейного кодекса России на родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них», –  напомнил Фадеев в Telegram-канале СПЧ.

    Он отметил, что аналогичные обязанности государство возлагает на родителей и в странах Средней Азии, а в Таджикистане обязательным является полное среднее образование, 11 классов школы.

    По словам Фадеева, в Таджикистане в 2024 году ужесточили административную и уголовную ответственность за воспрепятствование получению общего среднего образования. С нарушителя взимают штраф до восьми тысяч долларов, ему грозят  обязательные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до двух лет.

    Фадеев считает, что в России нарушаются права сотен тысяч детей, а если иностранные граждане, их родители, не намерены соблюдать законы страны пребывания – они могут уезжать обратно.

    «Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами. Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», – отметил он.

    Глава СПЧ привел статистику МВД, согласно которой, в стране зарегистрировано почти 786 тыс. иностранных несовершеннолетних, 192 тыс. получают образование в образовательных организациях. То есть 24,5% от общего числа. С учетом дошкольников вне школ остаются около 300 тыс. детей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в парламент внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, в числе таких оснований – сексуальное насилие.

    До этого в Госдуме рассматривали проект закона механизма передачи данных о детях мигрантов между МВД России и органами управления образования.

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    26 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    ВКС России ударили авиабомбой ФАБ-1500 по пункту ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ВКС атаковали временные дислокации подразделений ВСУ в Днепропетровской области и районе Новоэкономического, используя авиабомбы с модулями планирования, сообщает Минобороны.

    Для атаки была использована авиабомба ФАБ-1500, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что еще два авиаудара были выполнены в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР. По данным ведомства, для этих ударов применялись три авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Пресс-служба министерства добавила, что удары пришлись по временным дислокациям подразделений ВСУ. Министерство обороны также опубликовало видеозапись, подтверждающую проведение авиационных атак.

    Накануне воздушно-космические силы России нанесли серию авиаударов по укрепрайону подразделений ВСУ в районе Попова Яра в ДНР, уничтожив фортификационные сооружения и огневые позиции и склады боеприпасов.

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    25 июня 2025, 23:05 • Новости дня
    Путин распорядился продлить иностранцам сроки оплаты газа из России в любых банках

    Путин подписал указ о продлении иностранцам сроков оплаты газа из России в любых банках

    Tекст: Ирма Каплан

    Указ президента России Владимира Путина № 415 продлевает до 1 октября 2025 года сроки оплаты иностранцами российского газа рублями не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    «... заменив <...> слова «До 1 июля 2025 г.» словами «До 1 октября 2025 г.», – сказано в указе, текст которого опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Изменения от 25 июня 2025 года были внесены в указ от 2022 года «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

    Прежнее разрешение от 28 марта 2025 года действует до 1 июля этого года.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Напомним, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

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    26 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен пленными на равных условиях, сообщили СМИ.

    Об очередном этапе обмена пленными между Россией и Украиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

    «Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», – заявил собеседник.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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    26 июня 2025, 08:28 • Новости дня
    Калужский губернатор назвал вызывающую тревогу у россиян проблему с мигрантами

    Губернатор Калужской области Шапша заявил о тревоге россиян из-за незанятых мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Недовольство россиян вызывают именно незанятые мигранты, которые «не очень правильно себя ведут», к работающим иностранцам претензий у местных жителей практически нет, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    По словам Шапши, многие россияне испытывают раздражение по отношению к мигрантам, которые не заняты работой и ведут себя неправильно по отношению к местным жителям, передает РИА «Новости» .

    Шапша отметил, что существует множество сфер, где местные жители не готовы трудиться, и в таких случаях мигранты могут занять эти рабочие места.

    «Если есть рабочие руки, которые готовы заменить нас там, где мы не хотим работать, пусть приезжают и пусть работают», – заявил губернатор. Он добавил, что главная проблема заключается не в количестве мигрантов, а в их поведении и незнании русского языка их детьми.

    Губернатор привел пример из своего опыта: рабочие мигранты на стройках или в сфере ЖКХ не вызывают нареканий, а вот «праздно шатающиеся» приезжие, находящиеся в регионе полулегально, раздражают местное население. По мнению Шапши, таких людей не должно быть. Он также подчеркнул, что работающие мигранты есть во всех странах мира и социальной угрозы для местных жителей не представляют, приведя в пример ситуацию в Дубае.

    Ужесточение миграционной политики в Калужской области началось в феврале 2022 года после инцидента, когда в миграционном центре губернатор встретил иностранца, не знающего русский язык, но имеющего сертификат о его знании.

    После этого в регионе запретили привлекать мигрантов по патентам в некоторых сферах экономики и вышли из программы переселения соотечественников.

    В апреле вступил в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил высылать из России семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

    В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами, не владеющими русским языком.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как МВД России перешло к отбору полезных для страны мигрантов.

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    26 июня 2025, 04:00 • Новости дня
    Певец SHAMAN попал в санкционные списки Австралии

    Австралия ввела санкции против певца SHAMAN и журналистов

    Певец SHAMAN попал в санкционные списки Австралии
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Австралия 26 июня ввела новые санкции против 37 лиц и семи организаций России, перечисленных в соответствии с Положениями об автономных санкциях от 2011 года, говорится в сообщении МИД страны.

    «Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг законодательным актом обозначила лиц и организации для целевых финансовых санкций и объявил лиц для запрета на поездки в соответствии с пунктом 6А положения 6 (Критерии России) Положений об автономных санкциях 2011 года. В него вошли 37 лиц и семь организаций», – сказано в сообщении австралийского ведомства.

    Среди предприятий оборонной, энергетической, транспортной и страховой сфер в новой обойме подлежащих австралийским рестрикциям оказались распространители «российской пропаганды». Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался одним из них.

    В МИД Австралии пояснили, что санкционный список лишает попавшее туда лицо возможности путешествовать, въезжать в Австралию или оставаться в ней.

    При этом не согласные с решением МИД страны могут подать заявление об аннулировании. Физическое или юридическое лицо, включенное в список, или их уполномоченный представитель могут в любое время обратиться к министру с письменным заявлением об аннулировании упоминания имени/названия в санкционном списке, уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Австралии 18 июня сообщил о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте.

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    26 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Ленобласть предложила изменить правила найма трудовых мигрантов

    Власти Ленобласти выступили за организованный набор мигрантов по отраслям

    Tекст: Денис Тельманов

    Инициатива Ленинградской области предусматривает приглашение иностранных работников только на определенные объекты и позиции без членов семьи.

    Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, передает РИА «Новости». По его словам, Ленобласть обратилась к правительству России с предложением изменить миграционную политику.

    Дрозденко подчеркнул: «Предлагаем переходить на приглашение иностранных рабочих через организованный набор только в конкретные отрасли и на конкретные объекты и повышать ответственность работодателей, привлекающих мигрантов, за их пребывание на территории России, включая проживание, соблюдение законов и правил поведения».

    Он уточнил, что ключевое требование – привлечение специалистов определенной квалификации на временную занятость без возможности приезда членов семьи, чтобы сократить нагрузку на социальную сферу регионов.

    Губернатор поручил региональному комитету по труду подготовить дополнительные предложения по ограничению работы мигрантов в социальных учреждениях, сфере безопасности и доставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что недовольство у россиян вызывают в основном незанятые мигранты, которые плохо себя ведут. В парламент внесли проект закона о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства, в том числе за сексуальное насилие.

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    26 июня 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» ликвидировали аргентинского наемника Пипаролу в районе Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Десантники из состава группировки войск «Север» отразили три контратаки ВСУ, зачистили несколько домовладений в разных районах Юнаковки и с упорными боями продвинулись в приграничных лесополосах, а также ликвидировали известного аргентинского наемника из 59 ошбр.

    Анализ некрологов ликвидированных российскими бойцами солдат ВСУ выявил тот факт, что на данном участке фронта действуют расчеты БПЛА 59 ошбр.

    «Характерно, что один из уничтоженных «Северянами» оккупантов из состава 59 ошбр – аргентинский наемник с боевым опытом Габриэль Пипарола, который за время участия в боевых действиях на Украине успел обзавестись в Киеве семьей», –  сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    За прошедшие сутки бойцы «Севера» отразили 11 безуспешных контратак ВСУ на направлении Яблоновки, Новониколаевки, по три в Алексеевке, Юнаковке и в районе села Садки.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 20 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – отметили в посте.

    В Волчанске российские военнослужащие зачистили 11 домовладений и выбили противника из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.До этого сообщалось, что Киев усилил группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

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