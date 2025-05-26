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ФСБ задержала членов террористической ячейки, курируемой эмиссаром из Польши
В Нижегородской области задержаны семь выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной международной террористической организации в Нижегородской области, передает ТАСС.
По данным Центра общественных связей ФСБ, в группу входили семь человек, которых координировал эмиссар, находящийся в Польше.
В сообщении отмечается: «В Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центрально-Азиатского региона».
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