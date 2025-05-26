ФСБ задержала членов террористической ячейки, курируемой эмиссаром из Польши

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной международной террористической организации в Нижегородской области, передает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в группу входили семь человек, которых координировал эмиссар, находящийся в Польше.

В сообщении отмечается: «В Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центрально-Азиатского региона».

Фигуранты распространяли террористическую идеологию среди местных мусульман и трудовых мигрантов, а также вербовали новых участников. Их действия были направлены на насильственный захват власти и создание так называемого Всемирного халифата. Для общения и организации встреч группа использовала конспиративные методы.

В ходе обысков по местам жительства задержанных были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, применявшиеся для координации террористической деятельности.

Уголовные дела возбуждены в отношении двух главарей. Остальные участники задержаны в административном порядке и будут выдворены на родину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативники в Калининграде предотвратили попытку совершения теракта на маршруте военной колонны во время празднования юбилея Победы.

Ранее в Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя, который собирал и передавал Украине информацию о системах противовоздушной обороны через интернет-мессенджер. А в Амурской области мужчина был задержан по подозрению в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.