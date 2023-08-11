Мигрант пытался поджечь военкомат в Петербурге ради интима

Мигрант пытался поджечь военкомат в Петербурге ради обещанного ему интернет-знакомой интима

Tекст: Вера Басилая

По словам мигранта по имени Давронбек, он познакомился в интернете с девушкой, интимная фотография которой ему понравилась. Приезжий перевел ей деньги за услуги и договорился о встрече, но она не пришла, заявив, что аванс забрал сутенер, и теперь ему надо отомстить, пишут «Аргументы и факты».

Интернет-подруга попросила Давронбека бросить бутылку с зажигательной смесью в окно того самого сутенера. Но на самом деле это было окно военкомата на Большой Монетной улице. Мигрант отказывался, но решился помочь якобы обиженной подруге только после того, как она прислала ему много собразнительных женских фото.

Задержали Давронбека при подготовке поджога – подозрительного молодого человека, фотографировавшего военкомат, заметили полицейские. При попытке задержания он постарался скрыться. На допросе Давронбек признался во всем, ему грозит срок или депортация за нарушение режима пребывания в РФ. Полиция считает, что интернет-подруга, толкнувшая мужчину на поджог военкомата, на самом деле работала на СБУ.

Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых людей совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов.

Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.