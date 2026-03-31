Российские средства ПВО за сутки сбили 255 беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того удары наносились по местам запуска и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 129 660 беспилотников, 652 ЗРК, 28 599 танков и других бронемашин, 1 694 боевые машины РСЗО, 34 188 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 260 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

