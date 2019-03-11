Граждан Венесуэлы освободили от работы

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник из-за масштабного отключения электроэнергии, сообщил вице-президент – министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

«В понедельник, 11 марта, приостанавливаются занятия на всех уровнях и работа на предприятиях и учреждениях», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на венесуэльское государственное ТВ.

В пятницу, 8 марта, правительство Венесуэлы уже отменяло рабочий день из-за масштабного отключения электроэнергии.

Между тем, энергоснабжение столицы Венесуэлы Каракаса восстанавливается. С наступлением темноты стало видно, что вновь заработала значительная часть системы уличного освещения, в некоторых домах загорелись окна.

Напомним, Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером в четверг. Под угрозой оказалась и мобильная связь. Президент страны Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом».