НАТО подготовит абордажную группу для береговой охраны Грузии

Служба береговой охраны Грузии будет располагать абордажным подразделением, подготовленным по стандартам НАТО, ему присвоят статус Сил реагирования Североатлантического альянса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Об этом стало известно по итогам встречи в Тбилиси вице-премьера, министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и командующего ВМС НАТО вице-адмирала Клайва Джонстона. Стороны обсудили развитие партнерства пограничной полиции Грузии и морских сил НАТО, а также усиление Службы береговой охраны Грузии.

По словам Гахария, интенсификация визитов в порты Грузии кораблей НАТО, заметная в последнее время, является «сигналом сильной политической поддержки Грузии» Североатлантическим альянсом. Он отметил, что грузинская сторона активно участвует в совместных учениях с военными моряками НАТО и намерена расширить эту практику.

Джонстон со своей стороны заявил, что «Грузия делает шаги по сближению с НАТО, что полезно для нее. Он также назвал важным мнение Грузии по вопросу обеспечения безопасности на Черном море.

Между тем, в январе президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что политическая реальность сегодня не благоприятствует получению ее страной «Плана действий по членству» – необходимого для вступления в НАТО инструмента.