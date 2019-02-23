Найдено объяснение жалобам Порошенко на безответные звонки Путину

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал жалобы украинского президента Петра Порошенко на то, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.

«Сейчас на Украине активная фаза избирательной кампании, и направленность кампании, которую ведет Порошенко и его команда, – агрессивная, русофобская», – пояснил эксперт в комментарии RT.

По словам Шаповалова, в последнее время Порошенко получает «серьезные сигналы», в том числе от лидеров западного сообщества. Украина больше не пользуется поддержкой Запада в той мере, как это было раньше, отметил он.

«Данное заявление мы должны рассматривать в контексте своего рода оправданий Порошенко перед западными лидерами», – пояснил Шаповалов, подчеркнув, что «никакой правды в этом сигнале нет».

Он напомнил, что действия украинских военных в момент провокации в Керченском проливе полностью координировались президентом страны.

Напомним, Порошенко пожаловался американским СМИ на то, что Путин не ответил на его телефонный звонок. Прежде с такими же жалобами украинский президент обращался к французской прессе.

Пользователей социальных сетей высмеяли жалобы Порошенко, вспомнив хит 90-х «Плачет девушка в автомате».

После украинской провокации в районе Керченского пролива в Кремле исключили возможность разговора Путина и Порошенко в ближайшее время. Путин объяснял, что не отвечает на телефонные звонки украинского лидера, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.