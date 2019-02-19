Новый официальный вид спорта появился в России

Премьер Дмитрий Медведев поручил включить северную или скандинавскую ходьбу во всероссийский реестр видов спорта.

Такое поручение дано Минспорту, сообщает сайт кабинета министров.

«Принять дополнительные меры по созданию условий по вовлечению населения к систематическим занятиям северной (скандинавской) ходьбой, в том числе обеспечить включение спортивной дисциплины «северная ходьба» во всероссийский реестр видов спорта», – гласит поручение главы правительства. В проекте непосредственно задействована общественная организация «Российская Федерация северной ходьбы».

Кроме того, поручено создавать и сертифицировать трассы для соответствующих соревнований. Последние будут включены в единый календарный план спортивных мероприятий в стране.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний решила проработать идею властей Югры, которая предполагает учитывать спортивные достижения заключенных как признак успешного перевоспитания. Предполагается, что эти показатели будут носить дополнительный характер.