Ургант высмеял «заранее знающего ответы на все вопросы» Друзя

В шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеяли скандал с участием магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.

Друзя упомянули в числе людей, которые «могли прийти, но не пришли» на шоу. В качестве причины было указано, что магистр «каким-то образом узнал ответы на все вопросы», который ведущий собирался задать ему в ходе телепередачи.

«Как дела?», «Любимое блюдо?», «Почему в черном ящике дырочка?» – перечислил закадровый голос.

Фрагмент программы опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное конфликту между главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром передачи «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.

Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». В ответ магистр «Что? Где? Когда?» сам обвинил Бера в попытке подкупа, а менеджер Друзя назвала заявления главного редактора программы провокацией.

Первый канал пообещал разобраться в ситуации. Оба участника конфликта были отстранены от участия в программах Первого канала.