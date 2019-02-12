Первый канал собрался проверить информацию о попытке подкупа со стороны Друзя

Первый канал проверит информацию от главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера о том, что магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался подкупить его.

«У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы. Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера был Александр Друзь, так и задать ряд вопросов самому Илье Беру, главный из которых: почему, если такая ситуация действительно произошла, он обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре прошлого года», – рассказали в пресс-службе Первого канала.

По итогам проверки телеканал планирует принять решение совместно с производителями программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», передает ТАСС.

Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его и получить ответы на все вопросы передачи «Кто хочет стать миллионером?», чтобы выиграть в шоу. По словам главного редактора, игрок интеллектуальной игры был готов поделиться частью выигрыша в 3 млн рублей.

Бер решил подыграть знатоку и передал ему все вопросы, заменив в итоге на программе все самые сложные (после девятого). После этого редактор выложил в интернет якобы телефонные разговоры с Друзем и предложил дисквалифицировать знатока из «Что? Где? Когда?».