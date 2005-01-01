Главред «Кто хочет стать миллионером?» заявил о попытке Друзя подкупить его

Главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался его подкупить; знаток якобы хотел заранее получить вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз.

Бер написал об этом в сообществе RU_CHGK в «Живом Журнале».

Главред «Кто хочет стать миллионером?» заявил, что Друзь связался с ним перед записью телепередачи в ноябре 2018 года. Он должен был принять участие в программе вместе с другим знатоком Виктором Сидневым.

Магистр намекнул, что хотел бы выиграть главный приз – 3 млн рублей, и заметил, что готов поделиться с Бером. Позже главред попросил Друзя позвонить ему в Skype и записал все его требования на диктофон.

Чтобы обличить знатока, Бер подыграл ему: передал все вопросы и ответы и согласился получить треть от выигрыша.

Перед эфиром сотрудник «Кто хочет стать миллионером?» изменил все вопросы после девятого – те, ответы на которые были самыми «дорогими».

В итоге Сиднев и Друзь покинули передачу, выиграв 200 тыс. рублей.

Бер предположил, что Сиднев не участвовал в сговоре – такие выводы он сделал, наблюдая за его поведением в эфире.

Илья Бер обратился со всеми доказательствами в Комиссию по этике (возглавляемую Друзем) и правление Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», попросив наказать знатока за жульничество.