Шнуров стихами описал конфликт Друзя и Бера

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное конфликту между главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром передачи «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.

Стихотворение опубликовано в Instagram Шнурова:

«Есть компьютер айбиэм,

В нем ответы на вопросы,

Знатоки ж на букву эМ

Делают на всем бабосы.

А компьютер просто так,

Данные в себя грузя.

Оказался не простак

Бер и потопил Друзя.

Он подставу не одну

Замутил, и был таков,

Но и сам пошел ко дну,

В клуб умнейших мудаков.

Можешь ты все знать ответы,

На вопросы у Диброва,

Но при том, да и при этом,

Человеком быть херовым».

Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». В ответ магистр «Что? Где? Когда?» сам обвинил Бера в попытке подкупа, а менеджер Друзя назвала заявления главного редактора программы провокацией.

Первый канал пообещал разобраться в ситуации, а его гендиректор Константин Эрнст предположил, что причиной скандала может быть личный конфликт между Друзем и Бером. Оба участника конфликта были отстранены от участия в программах Первого канала.