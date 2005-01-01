Эрнст высказался о конфликте между Друзем и Бером

Между главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем может быть личный конфликт, предположил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Мы разбираемся в этой ситуации с момента, когда узнали о ее существовании. Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей», – цитирует Эрнста ТАСС.

Он отметил, что программу «Что? Где? Когда?» производит телекомпания «Игра-ТВ», а «Кто хочет стать миллионером?» – «Красный квадрат».

На ваш взгляд Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше? Илье Беру

Александру Друзю

Не верю обоим



«Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба «знатоки» и активно участвуют в жизни «Что? Где? Когда?», а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу», – сказал он.

Ранее скандал прокомментировала гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко.

Во вторник Илья Бер заявлял, что Друзь пытался его подкупить – якобы хотел заранее получить ответы на вопросы, чтобы выиграть максимальный приз. Друзь в ответ сообщал, что это Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что скандал вокруг Друзя может возродить в России понятие репутации.