В телекомпании «Игра» отреагировали на скандал с Друзем

В ситуации с обвинением магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя со стороны главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера нет состава преступления, считает гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко.

«Денег ни Александр Друзь, ни Виктор Сиднев, ни даже Илья Бер не выигрывали, не получали. Так что состава преступления, на мой взгляд, тоже нет», – цитирует комментарий Стеценко ТАСС.

Между тем Илья Бер сообщил, что не планирует подавать в суд на Александра Друзя.

«Моя позиция никак не изменилась. Я как не собирался идти в суд, так и не собираюсь», – сказал он.

Он добавил, что представители Друзя к нему не обращались.

Во вторник Илья Бер заявлял, что Друзь пытался его подкупить – якобы хотел заранее получить ответы на вопросы, чтобы выиграть максимальный приз. Друзь в ответ сообщал, что это Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что скандал вокруг Друзя может возродить в России понятие репутации.