Друзь прокомментировал скандал с программой «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.

«Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», – сказал Друзь РБК.

По словам магистра, он «удивился и даже восхитился этой наглости», однако решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», – рассказал Друзь.

По его словам, он сообщил о произошедшем другому игроку «Что? Где? Когда?» Виктору Сидневу, с которым собирался принимать участие в игре «Кто хочет стать миллионером?». Оба решили, что «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера».

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?», – добавил Друзь.

Во вторник главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался его подкупить; знаток якобы хотел заранее получить вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз. Ведущий программы Дмитрий Дибров вступился за Друзя.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что скандал вокруг Друзя может возродить в России понятие репутации.