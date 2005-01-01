Дибров высказался о скандале с программой «Кто хочет стать миллионером»

Ведущий передачи «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров вступился за знатока Александра Друзя, которого обвинили в попытке подкупа главного редактора программы.

Дибров усомнился в том, что магистр игры «Что? Где? Когда?» мог пойти на такой шаг, тем более что много раз был в передаче «Кто хочет стать миллионером», передает РИА «Новости».

«Несколько раз слетал довольно обидно на низких вопросах. Но, как правило, поднимался достаточно высоко, чтобы не просить о таких вещах», – заявил Дибров.

Он добавил, что к нему с подобными предложениями никто не обращался, так как это могли сделать «только те, кто живо интересуется нецензурной казачьей бранью, кто поклонник Шолохова и хотел бы послушать, как матерится донской казак».

«Вот за этим ко мне можно было бы обратиться», – пошутил Дибров.

По его словам, в этом случае он бы немедленно прекратил диалог с таким человеком, так как для него важнее 20 млн зрителей .

Напомним, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь якобы пытался подкупить его и получить ответы на вопросы передачи «Кто хочет стать миллионером?». Взамен он якобы обещал поделиться частью выигрыша в 3 млн рублей.

Бер утверждает, что передал Друзю все вопросы, однако заменил в программе все самые сложные. После этого он выложил в Сеть телефонные разговоры, которые якобы вел с Друзем на эту тему. Бер призвал дисквалифицировать знатока из «Что? Где? Когда?».

Первый канал решил проверить эту информацию.