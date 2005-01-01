«Казус Друзя» способен возродить в России понятие репутации

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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
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Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН
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        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

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          Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?

          «Казус Друзя» способен возродить в России понятие репутации

          Александр Друзь - один из наиболее легендарных игроков этой легендарной игры   12 февраля 2019, 22:30
          Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Скандал вокруг одной из самых популярных телевизионных игр задел поистине легендарную фигуру «Что? Где? Когда?» – Александра Друзя. «Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой», пишет человек, обвиняющий игрока в попытке купить за деньги свой успех в игре. Однако в этом обвинении есть целый ряд странностей, а само разбирательство может иметь большие последствия.

          «Что? Где? Когда?» – не только одна из старейших телепрограмм на российском телевидении, но и сообщество игроков-знатоков, насчитывающее десятки тысяч человек. В спортивное ЧГК играют школьники и студенты, а также взрослые люди всех профессий и статусов. Телепрограмма – это лишь вишенка на торте или пингвин на вершине айсберга, но именно благодаря телеэфирам игра стала настолько популярной в массах.

          Подобно тому, как ветераны КВН оккупировали практически все юмористические передачи на постсоветском пространстве (за исключением разве что «Аншлага»), а один из кавээнщиков даже имеет отличные шансы стать президентом Украины, так же и участники сообщества ЧГК работают в большинстве интеллектуальных телепрограмм.

          Муниципальный депутат, многолетний игрок спортивного ЧГК и главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил одного из самых известных знатоков телевизионного ЧГК и героя интернет-мемов Александра Друзя в попытке подкупа.

          Детальную информацию о произошедшем Бер разместил с ЖЖ-сообществе спортивного ЧГК. По его словам, ситуация развивалась следующим образом: за несколько дней до записи «Кто хочет стать миллионером» Друзь намекнул Беру, что хотел бы узнать вопросы предстоящей игры и готов за это поделиться выигрышем.

          Главный редактор сперва сделал вид, что не понял намека, но потом «подумал и понял, что не хочу оставлять это просто так. В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать, особо не рассчитывая на успех», – пишет Бер в ЖЖ. После этого он сам позвонил Друзю и под запись предложил «слить» вопросы и ответы за часть выигрыша. Аудиозапись разговора и расшифровка – по ссылке. Если коротко – Друзь согласился.

          В день записи передачи Бер снова позвонил титулованному знатоку и прочел вопросы и якобы правильные ответы (аудиозапись также прилагается). Затем он оставил четыре «слитых» вопроса, а остальные заменил на новые.

          В игре, помимо Друзя, участвовал также другой известный знаток, бывший мэр Троицка (до того, как город сменил прописку с подмосковной на московскую) Виктор Сиднев. По мнению Бера, Сиднев не был в курсе «слива» и после того как начались «нежданные» вопросы, попытался «вытянуть» игру», но безуспешно – знатоки в итоге проиграли.

          «Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное «Что? Где? Когда?», а также организатора турниров и функционера МАК» – призывает Бер. Аббревиатура МАК – это международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?», которая проводит турниры по спортивной версии игры. В МАК Друзь, что примечательно, с 2001 года (с небольшим перерывом) занимает пост главы комиссии по этике.

          Разумеется, настолько серьезные обвинения в адрес настолько известного игрока вызвали множество вопросов. На ряд из них Бер ответил, но не на все.

          Почему игра была записана в ноябре 2018 года, вышла в эфир в декабре 2018 года, а главный редактор «Кто хочет стать миллионером» молчал до середины февраля 2019-го? Потому что советовался с друзьями по ЧГК, потом праздники, потом пытался добиться от руководства телекомпании «Игра», которая выпускает телеверсию ЧГК, осуждения Друзя, не вынося историю в публичное поле. Телекомпания отказалась реагировать, после этого Бер опубликовал историю и подтверждающие аудиозаписи. Хорошо, ответ принимается.

          По поводу аудиозаписей есть абсолютно технический вопрос – почему главный редактор одного из самых рейтинговых телешоу для записи телефонного разговора прибегает к столь сложной технологии: «ставить разговор на громкую связь, записывать со второго устройства... качество этих записей... не самое лучшее, однако голос Друзя вполне слышен и там», комментирует Бер. Он не знает, что в большинство современных телефонов встроен диктофон или у него какая-то уникальная старая модель?

          Впрочем, технические вопросы – это дело десятое. Главный вопрос, на который нет ответа и вряд ли он появится – почему Бер не поставил в известность коллег по «Кто хочет стать миллионером» и, в первую очередь, ведущего Дмитрия Диброва?

          Если ситуация выглядит так, как он утверждает, и за последние 10 лет никто не пытался «купить» вопросы, то наверняка и Дибров, и другие сотрудники передачи с удовольствием поучаствовали бы в разоблачении титулованного мошенника. Можно было бы устроить что-то в духе фильма «Миллионер из трущоб», где, напомним, главного героя заподозрили в том, что он мошенническим путем узнал вопросы индийской локализации «Кто хочет стать миллионером». В оскароносном фильме Дэнни Бойла ведущий (которого в русском переводе озвучивал, конечно, Дибров), из вредности «подсказал» главному герою неправильный ответ на очередной вопрос, но тот всё равно ответил верно и прошел дальше.

          Но Бер «посоветовался» и «поставил в известность» только коллег по спортивному ЧГК, а не по «Кто хочет стать миллионером». Неудивительно, что Дибров в целях сохранения собственного лица и имиджа телепередачи теперь вынужден защищать знатока: «Если кто-то и просил бы какие-нибудь вопросы, меньше всех это мог бы делать Александр Абрамович Друзь. Много раз он был в моей передаче. Несколько раз слетал довольно обидно на низких вопросах. Но, как правило, поднимался достаточно высоко, чтобы не просить о таких вещах».

          Кроме того,

          крайне странным выглядит заявление Бера о том, что с его точки зрения, Друзь не нарушил никакой из статей УК РФ.

          Хотя если обвинения правдивы, то тут очевидны и мошенничество, и коммерческий подкуп. Причем три миллиона – это особо крупный размер. Опять-таки не очень верится в такую юридическую безграмотность главного редактора интеллектуальной программы.

          Друзь, Сиднев и руководство телекомпании «Игра» вообще не отвечают на звонки журналистов. На Первом канале заявили, что разбираются в ситуации. Известные игроки ЧГК, в том числе Ровшан Аскеров, ранее заявивший, что у Друзя «нет репутации», также весьма осторожно комментируют обвинения Бера.

          При этом на условиях анонимности игроки спортивного ЧГК говорят, что слухи о том, что Друзь «покупает» вопросы, ходят уже очень давно. Наиболее подозрительным был суперфинал «Своей игры» в 2003 году, когда Друзь отвечал, не раздумывая, на вопросы из разных сфер, для которых, по мнению коллег, явно недостаточно даже его несомненно широкой эрудиции. Но никаких официальных подтверждений этим слухам нет.

          Известно, что в России институт репутации относится к числу «спящих». Обвинения в мошенничестве, обмане, воровстве, изнасиловании и даже убийстве, не будучи подкреплены судебным решением, забываются через несколько дней после очередного громкого, но настолько же быстро преходящего скандала.

          Игроки «Что? Где? Когда?» гордятся элитарным статусом своего клуба знатоков, своим опытом организации саморегулируемого сообщества интеллектуалов. Если «казус Друзя» будет подробно разобран без вмешательства правоохранительных органов и по нему будут сделаны выводы, которые покажутся справедливыми и участникам клуба, и телезрителям – это будет заметный шаг к пробуждению понятия «репутация» в России.

          Если забудется, как и множество подобных скандалов, герои которых ничуть не потеряли ни в популярности, ни в заработках – что ж, значит, будем дружно дремать дальше.


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