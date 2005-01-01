Менеджер Друзя назвала провокацией обвинения в адрес знатока

Обвинения в адрес магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа главного редактора передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера являются провокацией, заявила менеджер знатока Александра Григоренко.

«Я не знаю более последовательного и честного адепта движения «Что? Где? Когда?». Все члены интеллектуального клуба Друзя Nontrivial Club, которые его знают много лет, как один говорят, что не верят в это, что это провокация. Это известные люди, среди которых, например, есть актеры театра Ленсовета, писатели, сценаристы, люди искусства, бизнесмены», – передает ее слова «Интерфакс».

Она заявила, что Друзь всегда играет «максимально честно».

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между Бером и Друзем может быть личный конфликт.

Напомним, во вторник Бер заявил, что Друзь якобы пытался его подкупить, чтобы заранее получить ответы на вопросы и выиграть максимальный приз. Друзь в ответ заявил, что это Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале вокруг Друзя.