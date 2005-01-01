Друзь и Бер отстранены от участия в передачах Первого канала

Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер и знаток Александр Друзь отстранены от участия в передачах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» в связи с взаимными обвинениями в подкупе.

«Репутационный вред нанесен... телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», – передает ТАСС заявление Первого канала.

Кроме того, исход игры в программе «Кто хочет стать миллионером?» с участием Александра Друзя будет аннулирован, выигрыш выплачен не будет.

«Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты» – какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался – в федеральном телеэфире. Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались», – сообщает пресс-служба Первого канала со ссылкой на заявление Ильи Кривицкого – генерального директора телекомпании «Красный Квадрат» (производитель «Кто хочет стать миллионером?»).

Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Эту информацию собрался проверить Первый канал. При этом гендиректор телекомпании «Игра» высказалась о желании раздать обоим участникам конфликта пощечины, а гендиректор Первого канала сказал, что причиной скандала может быть личный конфликт.

Сам магистр «Что? Где? Когда?» обвинил в попытке подкупа на игре Бера, а менеджер Друзя назвала заявления главного редактора программы провокацией.