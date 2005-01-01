Гендиректор телекомпании «Игра» захотела раздать пощечины Друзю и Беру

Генеральный директор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко призналась, что хотела бы дать пощечины магистру игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю и главному редактору телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илье Беру после их спора о покупных ответах.

Стеценко считает, что в ситуации, когда взрослому человеку предлагают нечестную сделку, он должен достойно отреагировать, то есть «закрыть этот вопрос». Ее комментарий опубликован на сайте телекомпании.

«Закрыть! А не продолжать его развивать: звонить, записывать, предавать гласности», – уточнила она.

На ваш взгляд Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше? Илье Беру

Александру Друзю

Не верю обоим



Стеценко не понимает, как профессиональный редактор может вступить в сделку, даже для провокации, подставляя тем самым две уважаемые телепередачи и канал.

«Не понимаю ни этого человека, ни его поступков. Не проще ли было разобраться самому? Не понимаю, ради чего? Ради дешевой популярности? Желания привлечь внимание к своей особе?» – предположила она.

Она сказала, что не собирается защищать ни одну из сторон конфликта. По ее мнению, взрослые люди, которых провоцируют на сомнительные поступки, должны дать достойный ответ.

«Грустно, господа! Грустно! И вы все неправы! Хотелось бы вам всем раздать пощечины!» – сказала она.

Но, по ее убеждениям, бить можно только тогда, когда тебе могут ответить, а поэтому Стеценко пообещала подарить участникам конфликта по перчатке с надписью «Честь».

Также Стеценко говорила, что в этой ситуации нет состава преступления.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между Бером и Друзем может быть личный конфликт.