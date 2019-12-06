Задержанному на Украине севастопольскому политику предъявили подозрение

Член Севастопольского регионального политического совета «Единой России» Игорь Кучерявый подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

Единоросса подозревают в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.110 УК Украины, сообщили в пресс-центре «Интерфаксу».

Напомним, СБУ сообщила в среду, что «контрразведчики» задержали Кучерявого на границе с Крымом, днем позже депутата отпустили.

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