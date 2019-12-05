Задержанного на Украине члена «Единой России» отпустили

Член партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый, о задержании которого сообщила ранее служба безопасности Украины, отпущен, заявил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Буцай сообщил, что ему позвонила жена Кучерявого и сообщила, что того «отпустили». Однако он не может сказать, остался ли член «Единой России» на Украине или вернулся в Россию, передает ТАСС.

Между тем, в «Единой России» назвали провокацией украинских силовиков задержание члена севастопольского реготделения партии Игоря Кучерявого, передает РИА «Новости».

В партии отметили, что «подобное уже неоднократно имело место».

Напомним, СБУ сообщила в среду, что «контрразведчики» задержали Кучерявого на границе с Крымом. Кучерявый был назван «активным сторонником аннексии полуострова».

Указывалось, что открыто уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

На сайте севастопольского отделения «Единой России» уточняется, что Кучерявый – член регионального политического совета севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор проекта «Безопасные дороги» в Севастополе.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, на котором более 96% участников высказались за воссоединение с Россией.

При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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