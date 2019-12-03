В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»

Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

«Сейчас коммюнике является очень дипломатическим. Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей», – приводит слова вице-премьера Украины ТАСС.

По словам Кулебы, документ готовится заранее, чтобы «было мясо, которое можно было бы потом дополнить», при этом «все будет зависеть от результатов переговоров».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите «нормандской четверки» удастся начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.

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