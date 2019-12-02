В Сербию прилетели четыре российских Ми-35М

На военный аэродром Батайница под Белградом прибыли четыре российских вертолета, пишут СМИ.

На аэродром прибыли вертолеты Ми-35М, передает ТАСС со ссылкой на портал Alo.

Отмечается, что техника прибыла к месту назначения раньше срока. Планировалось, что вертолеты будут направлены в Сербию в начале 2020 года.

В октябре сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна обновила военную авиацию с помощью российских вертолетов и самолетов.