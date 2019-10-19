Президент Сербии заявил о российской помощи в обновлении военной авиации

Президент Сербии Александр Вучич на совместном обращении с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Белграде заявил, что Сербия обновила военную авиацию истребителями и новыми вертолетами с помощью России.

«Благодаря вашей помощи и нашему экономическому развитию, мы от ни одного МиГ-29 смогли дойти до 14 МиГ-29 и в этом году купить новых 19 вертолетов», – заявил президент Сербии, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент Сербии сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет в Сочи 4 декабря. «Прошу вас передать мои поздравления президенту Владимиру Путину. А я с радостью жду нашу, думаю, 17-ю встречу в Сочи 4 декабря», – сказал Вучич. Ранее он отмечал, что на переговорах намерен обсудить вопрос Косова и Метохии, а также ситуацию на Балканах.

Напомним, Дмитрий Медведев принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики по поводу российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Ранее премьер-министр в ходе визита в Сербию предостерег от «передела карты Балкан» и предупредил об опасности насаждения демократии.