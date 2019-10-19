Медведев предостерег от «передела карты Балкан»

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев указал на опасность создания новых объединений или стран на Балканах.

В преддверии визита в Белград Медведев дал интервью сербской газете «Вечерние новости». Он подтвердил, что позиция России по Косово не изменилась – Москва поддерживает территориальную целостность Сербии.

Медведев отметил «напор, который в настоящий момент исходит из Приштины», где у власти оказались ультранационалисты, передает РИА «Новости».

По его мнению, «события будут развиваться с удвоенной скоростью», а сами «Балканы остаются достаточно неспокойным регионом».

Премьер заявил о недопустимости «проявлений насилия, попыток одностороннего передела карты Балкан» и других действий, угрожающих возникновением «гуманитарной катастрофы».

Комментируя попытки создания «Великой Албании», Медведев сказал, что «идеи различного рода новых объединений, государств – очень опасны», так как подталкивают наиболее агрессивных националистов прибегать к насилию, которого «в общем и целом еще хватает».

Также Медведев сказал, что Россия ценит взвешенную позицию Сербии относительно санкций. Москва понимает, как сложно Сербии проводить такой курс в одиночестве в Европе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношении в Европе к независимости Косова.

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