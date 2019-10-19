Медведев предупредил об опасности насаждения демократии

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Народной скупщине Сербии заявил, что насаждение моделей «правильной» демократии в Африке и на Ближнем Востоке ведет к тотальному распространению терроризма в мире.

«Насаждение известных моделей извне, объяснение того, как должна выглядеть демократия в той или иной стране в Африке или на Ближнем Востоке, порождает хаос на обширнейших территориях, ведет просто к уничтожению государств и тотальному распространению терроризма в мире», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он также отметил готовность России поддержать Сербию в сохранении суверенитета и территориальной целостности. «Россия поддерживает сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности», – сказал премьер, добавив, что Москва заинтересована «исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы (в регионе) на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244».

«Мы хотим, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной, и стремимся развивать отношения со всеми государствами (региона)», – заключил он.

Ранее Дмитрий Медведев указал на опасность создания новых объединений или стран на Балканах.