Патрушев рассказал о вреде действий США в отношении Китая

Действия США в отношении Китая вредят и Вашингтону, и Пекину, и в целом мировой торговой системе, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«В ходе вашей встречи с президентом [России Владимиром] Путиным на полях саммита БРИКС в Бразилии вы дали подробную оценку политике США, в том числе относительно перспектив торгово-экономического противостояния с Китаем. Разделяем ваше мнение о том, что действия Вашингтона контрпродуктивны и наносят ущерб не только американским и китайским интересам, но и всей международной торговле», – передает его слова ТАСС.

Патрушев добавил, что Россия рассчитывает на участие Си Цзиньпина в торжествах по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года в Москве, передает РИА «Новости».

«Рассчитываем на ваше участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что станет еще одним свидетельством прочной российско-китайской сцепки на международной арене», – сказал секретарь Совбеза России.

Он отметил, что «интенсивные доверительные контакты» между руководством России и Китая являются «опорой стратегического партнерства».

«Интенсивные доверительные контакты на высшем уровне остаются важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства, дают возможность эффективно контролировать ход реализации планов и достигать новых договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, своевременно согласовывать позиции по актуальным международным вопросам», – сказал Патрушев.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, каких последствий опасаются в США от торговой войны с Китаем.

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