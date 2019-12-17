Эксперт оценил пропажу 276 тонн взрывчатки как угрозу нацбезопасности России

«Представьте, сколько это вагонов со взрывчаткой, если каждый спецвагон перевозит по сорок тонн. Получается, 6-7 вагонов взрывчатки, которыми можно снабдить огромное количество снарядов», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя пропажу сотен тонн взрывчатки на оборонном предприятии в Башкирии.

«В этой истории очень много интересного. Дело в том, что пропажа была не одномоментной, а на протяжении двух лет совершались хищения в сторону некой коммерческой фирмы, документы которой почему-то не могут найти. Потому я бы классифицировал это даже не как криминал, а как угрозу национальной безопасности. Речь ведь идет не о мешках картошки», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Нужно понимать, что в Башкирии действует активная группировка, которая запрещена российским законодательством. Речь идет о «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По сведениям наших органов, у них в Башкирии чуть ли не штаб-квартира находится. Недавно их представители анонсировали подготовку определенных акций на Новый год. И вот в такой ситуации какой-то сторонней фирме была продана продукция, находящаяся под особым контролем. Это вообще нонсенс. Вопиющий случай», – подчеркнул собеседник.

По его словам, расследованием этого дела должны заниматься не СК и МВД, а ФСБ при содействии Минобороны, чтобы максимально быстро установить местонахождение взрывчатых веществ. «Представители завода говорят, что переработанная взрывчатка якобы хранится на складах. Но официально это не подтверждено», – напомнил Леонков.

«Стоит также отметить, что у завода «Авангард» и ранее были судебные разбирательства по хозяйственной деятельности, нарушению контрактов и так далее. То есть репутация у предприятия – не очень светлая. Думаю, когда это осиное гнездо разворошат, мы узнаем много интересного», – заключил Леонков.

Во вторник стало известно, что в Башкирии на оборонном предприятии «Авангард» пропали 276 тонн взрывчатых отходов. Информацию об этом подтвердили в Министерстве промышленности и торговли РФ, которое курирует завод.

По данным СМИ, «Авангард» получил отходы в рамках программы утилизации старых снарядов. На момент инвентаризации отходы числились на складе предприятия, а у завода остались обязательства по их передаче заказчику в лице Минобороны РФ. «Но по факту порохов нет», – заявил заместитель гендиректора предприятия Алексея Ершов, которого цитирует РБК. Бывший директор завода Азат Ибрагимов, который руководил предприятием до марта, поручил переработать их в промышленную взрывчатку, «которая была потом реализована сторонней организации».

МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК по факту хищений. В материалах дела говорится, что с ноября 2017 по март 2019 года с завода были похищены «товарно-материальные ценности общей стоимостью более 1 млн рублей».