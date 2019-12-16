Пять военных самолетов США покинули турецкую авиабазу после слов Эрдогана о ее закрытии

С турецкой авиабазы Инджирлик, где находится ядерное оружие США, за сутки вылетели не меньше пяти военно-транспортных самолетов американских ВВС, пишут СМИ со ссылкой на данные авиационных ресурсов.

Базу покинули три тяжелых военно-транспортных самолета C-17A Globemaster, один военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности C-5M Galaxy, один транспортный самолет военного командования C-40B, передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию западных авиационных ресурсов.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик, если Вашингтон введет санкции в отношении Анкары из-за С-400.

Американские военные в ответ подчеркнули, что находятся на турецких базах только «с разрешения правительства Турции».