Турция озвучила позицию по использованию С-400 в случае американских санкций

Анкара даже в случае введения санкций со стороны США не откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Документ [о санкциях] после Конгресса попадет к президенту США Дональду Трампу. Мы знаем, что он положительно настроен по отношению к нам. Но [введение ограничений] не окажет какого-либо влияния на наш процесс развертывания С-400», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что системы будут полностью контролировать турецкие военные.

Ранее в среду члены комитета Сената Конгресса США по иностранным делам проголосовали за принятие санкций против Турции из-за покупки российских ЗРС С-400.

Анкара уже заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США.

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