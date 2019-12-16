Пентагон отреагировал на угрозы Эрдогана закрыть для США Инджирлик

В Пентагоне прокомментировали угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть для США базу Инджирлик.

Американские военные подчеркнули, что находятся на турецких базах только «с разрешения правительства Турции». Свое военное присутствие в Турции американцы расценивают как «как символ защиты союзника по НАТО и стратегического партнера».

В США отметили, что турецкие силы «вносят свой вклад в миссии» НАТО в Афганистане, Косово, Ираке, передает ТАСС.

Анкара «важна» для национальной обороны США, заверили в американском военном ведомстве. Пентагон подчеркнул, что хочет «сохранить эти отношения».

При этом Вашингтон «призывает Турцию проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий».

Напомним, Эрдоган подтвердил, что Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик, если Вашингтон введет санкции в отношении Анкары из-за С-400.

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