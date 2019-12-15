Эрдоган подтвердил намерение закрыть для США базу Инджирлик в случае санкций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик, если Вашингтон введет санкции в отношении Анкары.

Эрдоган заявил, что «решение о закрытии базы Инджирлик принадлежит» Турции. По его словам, при необходимости будут закрыты «и Инджирлик, и Куреджик». На базе Куреджик развернуты элементы европейской системы ПРО, передает ТАСС.

Ранее Анкара уже заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для военных из США в ответ на ограничительные меры Вашингтона.

Также Турция подчеркивала, что даже в случае введения санкций не откажется от российских ЗРК С-400.

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