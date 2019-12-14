Суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу сроком на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил судья по делу Сергей Вовк.

«Применить содержание под стражей до 8 февраля», – передает ТАСС слова судьи.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Кроме того, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства Шеремета, передает РИА «Новости». Срок ареста – до 8 февраля 2020 года.

Ранее адвокат Юлии Кузьменко заявил, что не увидел желании подзащитной «лупануть «Градами» по Киеву» ничего преступного.

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».

Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева.