Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что нацполиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, который был подорван в своем автомобиле в центре Киева.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», – написал Аваков в Twitter.

Отметим, что еще в ноябре 2019 года сообщалось о задержании бывших участников военной операции в Донбассе, супругов Владислава и Ирины Грищенко, которые подозревались в подготовке взрыва и фигурировали в деле Шеремета.

Взрывчатку под авто Шеремета закладывали два человека, мужчина и женщина.

Шеремет погиб в 2016 году в центре Киева. Автомобиль с ним подорвали, когда он выехал из дома и проехал несколько десятков метров.