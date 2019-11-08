Подозреваемых по делу об убийстве Шеремета задержали на Украине

Бывшие участники военной операции в Донбассе, супруги Владислав и Ирина Грищенко задержаны по подозрению в подготовке взрыва. Они также могут фигурировать в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Отмечается, что Владислава Грищенко с позывным «Буча» задержали 24 сентября, его жену «Пуму» – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования. Их подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, открыли в июле 2018 года, сообщает «Украинская правда».

При этом следствие может связать супругов с делом журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве 2016 года. Полицейское расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства Шеремета.

Как известно, взрывчатку под авто Шеремета закладывали два человека – мужчина примерно 168-175 сантиметров роста с «испанской» бородкой и его напарница. Супруги Грищенко попадают под это описание.

По данным издания, Владимир Грищенко еще до службы на фронте был судим менее пяти раз.

Напомним, в 2016 году в Центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль, в котором он находился, подорвали, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров. Позднее в Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, где якобы запечатлен момент закладки взрывчатки под автомобиль.