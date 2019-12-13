Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.

«Давайте прокомментируем действительно. А что же такого сказала Юлия Кузьменко?... О том, что лупануть надо «Градами» по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы. И что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Или к морали взываю?.. Что такого преступного она там сказала? Ничего», – цитирует Добоша «Украинская правда».

Об этом защитник заявил на заседании по делу Кузьменко в Печерском суде.

На данный момент суд не избрал меру пресечения Кузьменко, поскольку адвокат ходатайствовал о заслушивании свидетелей, которые могли бы подтвердить местонахождение Кузьменко в день гибели Шеремета.

Судья отказал в этом ходатайстве, и Добош заявил отвод судье.

Напомним, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко в качестве одного из сценариев дестабилизации ситуации на Украине обсуждала обстрел Киева из РСЗО «Град».

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Исполнителями оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».

Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева.