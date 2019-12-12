Названы исполнители убийства Шеремета

Нацполиция Украины сообщает, что в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются пять человек.

В убийстве подозреваются Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко, сообщает «Страна».

Взрывчатку в автомобиль закладывали, по данным следствия, Антоненко и Кузьменко. Дугарь осматривала место, где предполагалось совершить убийство, Грищенко готовили взрывчатку.

Замглавы Нацполиции Евгений Коваль сообщил, что к такому выводу следствие пришло после проведенных многочисленных экспертиз, в том числе после изучения записей уличных видеокамер с привлечением специалистов из Великобритании, передает ТАСС.

Отметим, что еще в ноябре 2019 года сообщалось о задержании бывших участников военной операции в Донбассе, супругов Владислава и Ирины Грищенко.

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета. Сообщалось, что задержанных – четверо: украинский-рок музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко, Петр Киян и Яна Дугарь.

Отметим, что Киян также фигурирует в расследовании.

Основной версией причины убийства Шеремета замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль назвал «дестабилизацию ситуации на Украине».

Журналист Шеремет погиб в 2016 году в центре Киева – его автомобиль подорвали.