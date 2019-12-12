Аваков заявил о «шокирующем характере» материалов по делу Шеремета

На пресс-конференции в Киеве глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что материалы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета носят «шокирующий характер».

«Информация не только сенсационная, но и шокирующая», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что обществу нужно понимать границу «между патриотизмом и предательством», и подчеркнул, что все подозреваемые – известные люди.

При этом основной версией причины убийства Шеремета замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль назвал «дестабилизацию ситуации на Украине».

«Следствие рассматривало четыре версии... Позже остановилось на одной – убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине», – сказал он.

Ранее Аваков заявил, что задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета, СМИ сообщили, что задержанных – четверо.

О получении обвинения в убийстве заявил украинский-рок музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), также сообщалось о задержании медика и волонтера Юлии Кузьменко, украинского добровольца Петра Кияна и Яны Дугарь.

Журналист Шеремет погиб в 2016 году в центре Киева – его автомобиль подорвали.