Стало известно о задержании еще двоих подозреваемых по делу Шеремета

Украинские СМИ сообщают, что задержаны еще двое подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кроме Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко это еще, как утверждают украинские СМИ, Петр Киян и Яна Дугарь, которые тоже, предположительно, являлись участниками силовой операции в Донбассе, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны двое подозреваемых в убийстве Шеремета. О получении обвинения в убийстве заявил украинский-рок музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), известный в украинских националистических кругах, также сообщалось о задержании медика и волонтера Юлии Кузьменко.

Журналист погиб в 2016 году в центре Киева – его автомобиль подорвали.