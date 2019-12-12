Обвинения в убийстве Шеремета предъявлены рок-музыканту

Рок-музыкант из Киева Андрей Антоненко, он же Riffmaster, известный в украинских националистических кругах, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!» – написал он в своем Facebook.

«Страна» сообщает, что Антоненко сейчас приостановил музыкальную карьеру и стал сержантом Сил специальных операций.

Главный редактор «Страны» Игорь Гужва пишет, что Антоненко известен в националистических кругах и является автором «гимна» украинского спецназа «Тихо пришел, тихо ушёл».

«На его защиту уже выступил Карась из С14. В МВД анонсируют на 16.30 брифинг по делу Шеремета», – пишет Гужва.

Позже депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев подтвердил, что по делу об убийстве в 2016 году Шеремета задержан Андрей Антоненко, которого он назвал «одним из участников силовой операции в Донбассе», передает ТАСС.

Отметим, что одним из поклонников музыканта был экс-президент Петр Порошенко, который в 2017 году опубликовал видео с песней Riffmaster'а, посвященной спецназу, в своем Facebook - уже после убийства Павла Шеремета.

Кроме того, украинский адвокат Влад Додош одновременно сообщил, что задержана Юлия Кузьменко – врач и волонтер украинских силовиков – в подозрении в соучастии «совершения какого убийства».

Ранее сообщалось, что бомбу в автомобиль Шеремета якобы закладывали мужчина и женщина, в связи с чем пользователи Сети предположили, что ее также задержали за убийство журналиста.

О ее задержании по делу Шеремета также сообщают украинские СМИ.

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны два подозреваемых в убийстве Шеремета.

Журналист погиб в 2016 году в центре Киева – его автомобиль подорвали, когда он выехал из дома и проехал несколько десятков метров.

Отметим, что на Украине высказывались версии о якобы причастности России к убийству Шеремета.