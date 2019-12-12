Задержанная за убийство Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко в качестве одного из сценариев дестабилизации ситуации на Украине обсуждала обстрел Киева из РСЗО «Град», заявил замглавы Национальной полиции Евгений Коваль.

Кузьменко до задержания работала детским хирургом в киевской детской клинике «Охматдет», добровольцем оказывала медпомощь украинским военным в Донбассе. При этом в разговорах с людьми из своего окружения она неоднократно высказывала радикальные взгляды, передает ТАСС.

«В частности, – привлечение военных и проведение обстрела столицы из реактивной артиллерии»,– заявил Коваль.

По его словам, этот вариант обсуждались как возможный способ дестабилизации политической обстановки на Украине.

Также на пресс-конференции была приведена запись телефонного разговора, в которой Кузьменко разговаривает с командиром, якобы готовым по приказу вместе со своей бригадой «ехать на Киев».

«И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще», – сказала Кузьменко.

Собеседник женщины говорит, что нужно «четыре-пять кассет «Градов» выпустить» по Киеву, чтобы «привести его в норму». На это Кузьменко отвечает, что для Киева хватит и половины одной кассеты.

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Исполнителями оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».

Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева.