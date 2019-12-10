В Германии пригрозили США проблемами с СПГ в случае санкций против «Северного потока – 2»

Американские санкции против «Северного потока – 2» могут поставить под вопрос совместные с Берлином поставки СПГ, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики.

«Американцы хотят продавать в Европу СПГ, постройка соответствующих терминалов также запланирована в Германии. Если усилится давление, нацеленное на конкурентов на рынке, энтузиазм по поводу совместных с США проектов может пропасть», – подчеркнул глава комитета Оливер Хермес, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что санкции Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» принимаются без консультаций «и против озвученной воли важнейших европейских союзников».

Эти действия наносят вред имиджу США в Европе, добавили промышленники.

Во вторник сообщалось, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет на будущий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД