Глава МИД Индии заявил о непоследовательности США по закупкам российской нефти
На пресс-конференции министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил удивление требованиями США по закупкам российской нефти, напомнив о прежних призывах Вашингтона.
Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар выразил обеспокоенность позицией США по поводу импорта нефти из России, передает ТАСС.
Он отметил, что ранее американские власти неоднократно призывали Индию поддерживать стабильность мировых энергетических рынков, в том числе через покупку российской нефти.
«Мы являемся страной, о которой американцы в последние несколько лет говорили, что мы должны сделать все возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России», – заявил Джайшанкар.
Глава МИД Индии добавил, что Нью-Дели не является крупнейшим покупателем российской нефти или сжиженного природного газа, в отличие от Китая или европейских стран. Он также подчеркнул, что Индия увеличивает закупки нефти у США. По словам Джайшанкара, индийские власти не понимают логику американских претензий по этому вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Индии рассмотрели возможность замены США на Россию в качестве основного экспортного партнера. Индия не разорвала отношения с Россией, несмотря на давление со стороны США