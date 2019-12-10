Сайт «Миротворец» ограничил доступ к своим данным

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» объявил об ограничении доступа к своим данным.

«Сегодня 10.12.2019 года в 18.00 ... мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», – говорится в сообщении, передает «Лига.Новости».

Там добавили, что доступ к сведениям в разделе «Чистилище» будет временно обеспечен для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе. Остальные проекты Центра продолжат работать.

Причины такого решения не приводятся.

Ранее Союз журналистов России призвал президента Украины Владимира Зеленского после его приглашения российских журналистов посетить страну снять для представителей СМИ запреты на въезд, передает ТАСС.

«Приглашение журналистов из России посетить Украину, сделанное в таком замечательном, по мнению некоторых, остроумном ключе, это одно. Второе – это практика, а практика такова, что на данный момент многие наши коллеги, журналисты России, находятся в так называемых списках «Миротворца», в которых выложены их персональные данные, адреса, в которых содержатся непосредственные призывы к их аресту или каким-то иным мерам воздействия на них», – сказал секретарь Союза Тимур Шафир.

В понедельник Зеленский во время саммита в нормандском формате пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. При этом он высказал мнение, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы. Зеленский, в частности, обратился и к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.