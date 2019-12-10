Заявление Зеленского про обувь Соловьева развеселило блогеров

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев продемонстрировал свою обувь после заявлений президента Украины Владимира Зеленского об использовании телеведущим обуви класса люкс.

«Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев – весело говорит в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там не запачкаете», – заявил Зеленский в ходе общения с журналистами по итогам встречи в Париже.

В ответ Соловьев показал свои повседневные камуфляжные ботинки и туфли, в которых ведет эфиры, отметив, что не использует «никакого Бриони».

Другие журналисты и блогеры также отреагировали на слова украинского президента.

«Володя Соловьев, снимай туфли Бриони! Тебя разоблачили!» – пошутила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она также сыронизировала по поводу рекламы марки обуви Зеленским: «Главный вопрос прессухи повис в воздухе. Сколько за это мероприятие забашляли пиарщики Бриони и кому».

В свою очередь блогер Сергей Колясников (Zergulio) предположил, как выглядит офис компании Brioni после заявлений Зеленского.

«Да, здесь Бриони и не пахнет. Но меня больше интересует «ручками»... Это как?» – добавил в свою очередь председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Журналистка Юлия Витязева припомнила Зеленскому его образы из актерского прошлого. «Ой, а кто это у нас на лабутенах и в восхитительных штанах? Все, я больше не буду, но Зеленский первым начал тему модных тапочек», – написала она.

«А что делать тем, у кого нет Бриони? У меня и Зенья только галстук... Что теперь не пригласят на радио и телек? Скажите мне страшную правду!» – сыронизировал политолог Дмитрий Евстафьев.

«У кого что, а я ворочаюсь и не могу уснуть, пытаясь выбрать между розовым, зеленым и синим платьем завтра на одну важную встречу СПЧ кое с кем, кто сейчас дает пресс-конференцию. Обувь-то ясно, Мартинсы, панк я или нет. Бриони таки мужское и для взрослых дядей, а я Мартинсы лучше начищу», – добавила в свою очередь журналистка Екатерина Винокурова.