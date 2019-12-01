Новейший фрегат поразил наземную цель в Белом море ракетой «Калибр»

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» выполнил в Белом море стрельбы крылатой ракетой «Калибр», которая поразила наземную цель на поле Чижа в Архангельской области, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой «Калибр» мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Стрельба выполнена в рамках заводских ходовых испытаний.

Накануне сообщалось, что «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России до конца 2019 года.